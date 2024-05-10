الجزيري: الزمالك يستطيع حصد الكونفدرالية وساسي أكثر لاعب حزنت لرحيله

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن الأبيض يستطيع تحقيق كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهلهم إلى النهائي والمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في المغرب في ذهاب نهائي الكونفدرالية على أن تكون مباراة الإياب في مصر على ستاد القاهرة في الأسبوع الذي يليه.

أضاف الجزيري في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك يستطيع التتويج بالكونفدرالية هذا الموسم والمنافسة بقوة في كل المسابقات، الجميع يرى ماذا قدمنا في البطولة العربية أمام أندية تملك إمكانيات أكبر منا ولولا الأخطاء التحكيمية لكنا وصلنا إلى أبعد من ذلك.

وحول هل يمكن أن ألعب لناد مصري آخر غير الزمالك؟ قال الجزيري أنه يرتبط مع نادي الزمالك بعقد مدته عامين، والانتماء وحب الناس لا يمكن أن يُشترى بالمال.

وواصل مهاجم الأبيض: الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في تونس، جمهور الإفريقي كله يشجع الزمالك.

وأضاف أن فرجاني ساسي هو أكثر لاعب شعرت بالحزن لرحيله عن الزمالك، مضيفا أنه توقع انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، لكنه لا يريد أن يتحدث عنه.