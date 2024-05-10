عاجل
اليوم ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء النتائج الأولية.. فوز رئيس المجلس العسكري التشادي بالانتخابات الرئاسية الاحتلال يقتحم نابلس والخليل ويقصف منزلين مأهولين بالسكان
الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم الزمالك يكشف: هذا ما قاله رونالدو لشيكابالا

شيكابالا ورونالدو
شيكابالا ورونالدو

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه كان يتمنى منذ صغره اللعب بجوار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض مضيفا أنه من أفضل اللاعبين.

txt

تشكيل الزمالك أمام سموحة.. الجزيري يقود الهجوم وظهور أول لياسر حمد

txt

الزمالك يوضح سبب غياب الجزيري عن مباراة البنك الأهلي

وكشف الجزيري عن حديث كريستيانو رونالدو نجم النصر مع شيكابالا بعد المباراة التي جمعت بين الزمالك والنصر في البطولة العربية.

أضاف الجزيري في تصريحات تلفزيونية: سبق أن شاهدت شيكابالا يلعب ضد الإفريقي وكنت أتمنى يوما ما أن ألعب بجواره، هو لاعب غير عادي وكريستيانو رونالدو في البطولة العربية توجه إليه لمبادلة القمصان معه.

وواصل:  رونالدو قال له إنه كان يتابعه عندما كان يلعب في صفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وواصل الجزيري: نادي الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في تونس،  جمهور الإفريقي كله يشجع الزمالك.

ويلعب سيف الجزيري في صفوف الزمالك بعد انتقاله إليهم في اكتوبر عام 2021 قادما من صفوف نادي المقاولون العرب.

مواد متعلقة

رئيس نهضة بركان: الزمالك فريق عنيد ونعرفه جيدا
الجريدة الورقية