خبر صادم بشأن إصابة سلمان الفرج مع السعودية ضد مالي

تعرض النجم السعودي الدولي سلمان الفرج للإصابة خلال مواجهة منتخب السعودية ضد مالي، في المواجهة الجارية بين المنتخبين على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، في لإطار ثاني وديات الصقور بمعسكر البرتغال خلال المرحلة الإعدادية الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023.

إصابة سلمان الفرج تقلق جمهور الهلال

خرج سلمان الفرج من لقاء السعودية ضد مالي ويمسك بالعضلة الخلفية أثناء خروجه في الدقيقة 38 من عمر الشوط الاول، ونزل بدلَا منه اللاعب ناصر الدوسري.

ويأتي الخبر الصادم بشأن إصابة سلمان الفرج أن اللاعب لم يستكمل التدريب الجماعي للمنتخب السعودي أمس الاثنين، كما انه لم يشارك في تدريبات يوم الأحد بسبب الإصابة أيضًا، ليدخل مواجهة اليوم بقرار من المدرب الإيطالي مانشيني ثم يخرج مصابًا.

إصابة سلمان الفرج ستجعل مشاركته مع نادي الهلال في الفترة المقبلة تتأخر قليلًا، بالرغم من مشاركته في تدريبات منتخب السعودية بالقناع الإيطالي الذي يعمل على تقليل الإصابات.

انتهى الشوط الأول من من مباراة السعودي ضد مالي بهدفين دون مقابل للمنتخب الأفريقي، سجلهم موسي دومبيا في الدقيقة 14 واللاعب هماري تراوري في الدقيقة 42 من الشوط الأول.