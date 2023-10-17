الزمالك يحدد موعد انضمام الدوليين لـ التدريبات الجماعية

حدد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي سموحة المقبلة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري الممتاز "دوري نايل".

الزمالك يحدد موعد إنضمام الدوليين في التدريبات

ومن المقرر أن تقام صباح غداً الأربعاء تدريبات الفارس الأبيض والتي ستشهد مشاركة الثلاثي الدولي أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحى، بعد وصولهم مع بعثة المنتخب الوطنى العائدة من الإمارات عصر اليوم الثلاثاء.

مباراة الزمالك المقبلة ستكون أمام نادي سموحة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يحتل نادي الزمالك المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط والتي جمعها من الفوز في لقاء وتعادل في مواجهتين، على الجانب الاخر نادي سموحة الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل.