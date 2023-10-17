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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على الشمس بدوري اليد

الزمالك
الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز علي فريق الشمس بنتيجة  43-27 وذلك في الجولة العاشرة من دوري المحترفين والتي أقيمت علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

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وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض 23-13.

ومن المقرر أن يغادر الفريق غدا الأربعاء إلى محافظة الإسكندرية استعدادا لمباراة فريق الأوليمبي المقرر لها يوم الخميس المقبل وذلك في الجولة الحادية عشرة من البطولة والتي ستقام علي صالة النادي الأوليمبي.

في سياق متصل، تحدث هاني العتال، المرشح على مقعد نائب الرئيس، في انتخابات الزمالك المقبلة، في تصريحات تلفزيونية، حيث قال : “ بالتأكيد، أرفض تقسيط  الغرامة لأن أزمة كهربا لها شقين مادي وأدبي  فأدبياً  كان يجب على اللاعب الالتزام تجاه النادي الذي خرج منه نجماً ، وماديا  الغرامة  تأخرت وأصبح عليها فوائد”

و عن موقفه بشأن رحيل لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، أو أحمد فتوح، قال هاني العتال: "متمسك ببقاء فتوح في الزمالك.. ونفس الوضع بالنسبة لزيزو."

وقام العتال بالرد على الاتهامات  التي  تروج ضده  في انتخابات نادي الزمالك  بأنه بعيد عن العمل الاداري في النادي منذ إنتخابات عام 2017 وأنه لايملك الخبرة في خوض الانتخابات الحالية،  قائلاً :  ماحصلش أنا  متصل  بأعضاء الجمعية العمومية كلهم وقريب منهم  جداً  ومن أول ماأعلت  خخوضي الانتخابات نزلت زي مابيقولوا الملعب مباشرة  ورصدت المشكللات " .

وأكمل: “ ليست كل المشاكل لازم  ابقى جوه النادي ي مشكلات لاتخفى على أحد زي  مشكلة القيد مثلاً لكن فيه حاجات ممكن تبقى غير معروفة  زي مشاكل الفرق  والاعضاء في النادي وأنا مش غريب على الناس وقدرت في عشرة ايام   رصد المشاكل  أنا إبن  نادي الززمالك من طفولتي وعارف كل الأعضاء”.
 

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