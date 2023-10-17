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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انسحاب الشيخ جاسم من شراء مانشستر يونايتد.. كواليس مثيرة

مانشستر يونايتد والشيخ
مانشستر يونايتد والشيخ جاسم

سادت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعدما انسحب رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم من مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد، بعدما كان قريبًا من الحصول على النادي الإنجليزي.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الموظفون المتواجدون في "الأولد ترافورد" أُصيبوا بالذهول بعدما استحوذ السير جيم راتكليف على النسبة الأكبر في مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن موظفي المان يونايتد كانوا على استعداد لشراء رجل الأعمال القطري للنادي خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث طُلب من البعض عدم الحصول على إجازات سنوية للمساعدة في عملية الاستحواذ.

وأكدت التقارير أن الاجتماعات استمرت خلال الأسبوع الماضي، في محاولة لإنقاذ عرض الشيخ جاسم، والذي كان لديه اهتمام كبير بشراء النادي بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وشددت الصحيفة على أن هناك أفراد من عائلة جليزر كانت سعيدة من بيع النادي لصالح الرجل القطري.

بينما كشفت التقارير عن سبب إيقاف صفقة بيع المان يونايتد لـ الشيخ جاسم، وهو الرئيس المشارك جويل جليزر، بعدما اشترط الحصول على 6 مليون إسترليني أو احتفاظ العائلة بأغلبية الأسهم في مانشستر.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستمر في تقديم مستويات سيئة تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج، والذي ينتابه القلق حول مستقبله مع المان يونايتد.

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