بلماضي وسعيد بن رحمة.. عاصفة انتقادات بعد مباراة الجزائر ومصر

انتقادات كبيرة طالت مدرب الجزائر واللاعب سعيد بن رحمة، بعد مباراة الجزائر ومصر الودية، ما جعلهما يتصدران مؤشر البحث العالمي جوجل.

تصرف اللاعب سعيد بن رحمة نجم المنتخب الجزائرى كان سببا فى عاصفة غضب تجاه جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، الذي عبر عن غضبه بالامساك بقميص اللاعب بشدة وظهر ذلك عبر الكاميرات.

وبحسب "الشروق" الجزائرية، فقد استغرب الكثير من طريقة تعامل المدرب جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة ، فيما برّر آخرون التصرف بغضب المدرب بعد تسجيل المنتخب المصري للهدف، والضغط الكبير الذي يعيشه خلال المباريات.

بينما شعر بعض الجماهير العربية بالفخر والقوة عندما شاهدوا هذا الموقف، مؤكدين أن بلماضي مدرب شجاع وحقق نتائج كبيرة وعالمية، وفعل ذلك من أجل حرارة اللعب وغيرته على فريقه ومنتخب بلاده.

تعليق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي

وكتب المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه على “تويتر”: ” تصرف لا يليق بلماضي والمنتخب الجزائري مهما كان السبب !! “.

وقال المدرب الوطني جمال بلماضي، في تعليقه على الواقعة : ” لا أريد أن أتحدث عما حدث مع بن رحمة، مثل هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم ، هو لم يكن سعيدا عندما خرج وأنا كذلك لم أكن سعيدا، لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع سليماني حول ركلة الجزاء .. هذا ليس نقاشا ولا توجد أي فائدة للمنتخب من هذا الموضوع “.

تاريخ جمال بالماضي

وجمال بلماضي من مواليد 25 مارس 1976 في شامبيني سور مارن، فرنسا، يبلغ من العمر 46 عاما، هو لاعب كرة قدم جزائري دولي سابق كان يلعب في خط وسط الملعب قبل أن يصبح مدربًا.

وفي 2 أغسطس 2018، تولى بلماضي تدريب منتخب الجزائر لكرة القدم خلفا للمدرب رابح ماجر، ونجح مع المنتخب الجزائري في الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019، كما أصبح أول مدرب عربي وأفريقي ترشحه الفيفا لنيل جائزتها لأفضل مدرب رجال 2019.