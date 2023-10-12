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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أشرف زكي أول الحاضرين بعزاء المخرج الراحل علاء محجوب

عزاء المخرج الراحل
عزاء المخرج الراحل علاء محجوب

تستقبل أسرة المخرج الراحل علاء محجوب العزاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور العائلة والأصدقاء، وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الحضور منذ الدقائق الأولى ورحل المخرج علاء محجوب عن عالمنا صباح أمس بأحد مستشفيات الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

عزاء المخرج الراحل علاء محجوب 

المخرج الراحل علاء محجوب

المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 وبكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.

وظهر المخرج الراحل علاء محجوب منذ فترة فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب "إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل"، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.

وأضاف المخرج علاء محجوب خلال لقائه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة أنه لا بد أن نقدم فيلمًا أو عملًا فنيًا عن ذوى الهمم، وعددهم كبير فى الوطن العربى ولهم بطولات وسجل مشرف.

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