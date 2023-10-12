محمد الشقنقيرى يتعرض لحادث على طريق إسكندرية الصحراوى

صرح الفنان محمد الشقنقيرى، بإنه تعرض اليوم الخميس، لحادث على طريق إسكندرية الصحراوى، بسبب عدم إتزان عجلة القيادة.

محمد الشقنقيرى

تعليق محمد الشقنقيرى على تعرضه لحادث بطريق إسكندرية الصحراوى

أشار محمد الشقنقيرى في حديثه، قائلاً: "أنا بخير الحمد لله ، لم أتعرض لأى إصابات، الحادث كان بسيطًا".

محمد الشقنقيرى

فيلم التاروت

ويشارك الفنان محمد الشقنقيري، في فيلم "التاروت"، بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.