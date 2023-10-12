وائل كفوري يستعد لإطلاق حفله في باريس

يستعد الفنان وائل كفورى لإحياء حفل غنائي في باريس يوم 27 أكتوبر الشهر الجاري، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وائل كفورى

أحدث أعمال وائل كفوري

واطلق الفنان اللبناني وائل كفورى مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وائل كفورى

وائل كفوري

بدأ الفنان اللبناني وائل كفورى حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارًا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي" توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.