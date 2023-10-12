فتاة شعبية.. عبير صبرى تنطلق بتصوير مسلسلها الجديد "حدوتة منسية"

تنطلق الفنانة عبير صبرى بتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "حدوتة منسية" الذى يجمعها بالفنانة سوسن بدر، يوم السبت القادم، حيث تتابع التجهيزات الخاصة بالشخصية التي تجسدها في العمل إذ تظهر بدور "دهب" من طبقة إجتماعية شعبية، وتتمتع بخفة دم، ومتزوجة من ابن سوسن بدر.

عبير صبرى

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

آخر أعمال عبير صبرى

وقدمت عبير صبرى في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

عبير صبرى

وتنتظر عبير صبرى عرض فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما منذ فترة وهما "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى وآخرين، و"آل هارون" والذى يشارك فى بطولته منذر رياحنة، عبير صبرى، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، محمد عز، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبي.