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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حسين الجسمي يلتقي جمهوره في الكويت.. اليوم

حسين الجسمي
حسين الجسمي

يستعد الفنان حسين الجسمى لإحياء حفل غنائي في الكويت اليوم الخميس 12 أكتوبر، ويشاركه في الحفل الفنانة رحمة رياض، ومن المقرر أن يقدم كل منهما مجموعة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

حسين الجسمى 

أعمال حسين الجسمى

اطلق الفنان الإماراتى حسين الجسمى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ"فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نورهاشم.

طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تتناسب مع أجواء الصيف، والأغنية من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى و أيضاً، أغنية بعنوان "يا خبر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

حسين الجسمى 

ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

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