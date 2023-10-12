انطلاق فيلم "ويزو سكوول" بشاشات العرض الخليجية بعد 5 سنوات من انتهاء تصويره

طرح فيلم "ويزو سكوول" بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" في دور العرض الخليجية اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حيث يعرض الفيلم في دور العرض للمرة الأولى بعد انتهاء تصويره قبل 5 سنوات كاملة وتم تأجيله طوال هذه الفترة، ليكون العرض الأول له في سينمات الخليج دون عرضه في السينمات المصرية.

فيلم ويزو سكوول

أبطال فيلم ويزو سكوول

فيلم "ويزو سكوول" يسجل أول بطولة مطلقة للفنانة ويزو في السينمات وهو تأليف مصطفى السبكى وإخراج الراحل على رجب ويشارك في بطولته إسراء عبد الفتاح، سامى مغاورى، عمر خورشيد، علا رامى، رضا حامد وعدد من الأطفال ويناقش الفيلم أزمة الدروس الخصوصية التى أضحت كابوس الأسر المصرية، وتغنى ويزو أغنية بعنوان "الدروس الخصوصية"، ضمن أحداث الفيلم وهى من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أحمد سحاب.

آخر أعمال ويزو

وكان آخر أعمال ويزو في السينما، فيلم "أخى فوق الشجرة" الذى عرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، والعمل بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، ياسمين رحمى، حمدى فتحى أبو الريش وضيف الشرف إسلام إبراهيم، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وحلت "ويزو" مؤخراً ضيفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، وأكدت أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: "عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون".

وأشارت ويزو إلى أن علاقتها بزوجها دائما في مواجهة الشائعات بالاختلاف والانفصال، مضيفة: "ساعات بتطلع شائعات عن علاقتي بزوجي شريف، وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا".

وعن عملها مع الفنان أحمد مكي، علقت: "بذلت مجهود كبير في مسلسل خلصانه بشياكه بذلت في مجهود وجالي فيه وتر اكيلس واللبس كان صعب، وعملت مع أحمد مكي دور في الكبير قوي وتعلمت منه مجريش ورا الافيه وقبل الشغل كنا نعمل بروفه لو فيه إفيهات نبدأ نقولها وهو يخدم عليها، والشغل معاه ممتع".