ارتكبوا 8 وقائع.. اعترافات المتهمين بسرقة بطاريات السيارت بالشرقية

تحقق النيابة العامة بالشرقية، مع عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارت في شوارع المحافظة.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة بطاريات السيارات المركونة في شوارع المحافظة، وأكدوا في اعترافاتهم ارتكابهم 8 وقائع سرقات بطاريات السيارات بنطاق محل إقامتهم.

وتابع المتهمون في اعترافاتهم، أنهم ينفذون وقائع السرقة باستخدام مفتاح حدادى لفتح الغطاء الأمامى للسيارات، مؤكدين أنهم يضعون خطة تتضمن متابعة السيارات المقرر سرقتها وتتبعها وتنفيذ عملية السرقة في الساعات المتاخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة والاستيلاء على البطارية وبيعها لدى عملينا بنصف ثمنها.

وترجع أحداث الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة).

وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 3 من مسئولي شركة تطوير عقاري استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية لهم في الشيخ زايد.

رصدت المتابعة الأمنية تداول تعليق مدعوم بصور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تعرض صاحبة الحساب وآخرين للنصب من قبل إحدى الشركات الكائنة بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحبة الحساب بتضررها من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير تحصلها على وحدة سكنية وفوجئت عقب ذلك بغلق الشركة والهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبلغ المالي الخاص بها أو تسليمها الوحدة السكنية المتعاقد عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المشكو فى حقهم واعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية من العديد من المواطنين كجدية حجز للوحدات السكنية تمهيدًا لتقسيط قيمتها، ونظرًا لعدم استيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم في رد المبالغ السابق تحصلهم عليها قاموا بغلق مقر الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.