ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن بنى سويف، الشرقية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط عدد 4 عناصر إجرامية "أحدهم عميل سىء النية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية" والتصرف فيها بالبيع للعميل سىء النية.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب عدد 21 واقعة وأرشدوا عن المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

كما تم ضبط عدد 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية والآخران عميلان سيىء النية" مقيمون

بمحافظة الشرقية لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع لفتح السيارات" والتصرف فيها بالبيع للعميلان سيىء النية.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 3 وقائع بدائرة قسمى شرطة "فاقوس، أول الفيوم"، وأرشدوا

عن المسروقات.

كما تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل،مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكم قضائى جزئى، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.



و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو)لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى ، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى ، وضبط بحوزتها (عدد 5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).