تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتزوير المستندات والبطاقات الشخصية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط مسجلين خطر لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات من خلال إستقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة"، حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية، عثر بحوزتهما على أختام مزورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية ، أحدهما "محبوس حالياً على ذمة التحقيق فـى قضيتى " نصب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة"حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط الآخر، وبحوزته (39 خاتم شعار الجمهورية مقلدين لهيئات وجهات مختلفة - 13 أكلاشيه منسوبة لجهات وهيئات مختلفة – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - 2 حبارة) ، وكذا عدد من الأقراص المخدرة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه لوقائع تزوير بإستخدام المضبوطات وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية .

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أمام الأجهزة الأمنية أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .ط،تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه.

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها وحملاتها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم، وتحقيق الأمن والاستقرار

