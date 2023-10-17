نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال محافظة القاهرة.. يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

مديرية التعليم بالقاهرة

وهناك بعض التعليمات التي أوضحتها مديرية التعليم بالقاهرة بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال، من أبرزها دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة

في البداية الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا

- يجب اختيار نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

- النقر على الاستعلام عن النتيجة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطفل، والنقر على بحث.

- أخيرًا تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة القاهرة.