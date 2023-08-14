النزول بسن القبول في رياض الأطفال لـ 3 سنوات ونصف في الأماكن الشاغرة بكفرالشيخ

إعادة فتح التقديم يدويا حتى 15 سبتمبر المقبل

قرر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال " المستوى الأول"، بالمدارس الرسمية والخاصة " عربي"، إلى 3 سنوات ونصف، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط.

كما أعلن إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " عربي"، في الفترة من 15 من أغسطس، حتى 15 سبتمبر المقبل، يدويا بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، أنه تم فتح التقديم بالمحافظة لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " عربي"، على موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من الأول من يونيو 2023م، وحتى الأول من يوليو 2023م، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات، ووافق المحافظ على إعادة فتح باب التقديم يدويا، والنزول بسن القبول من 4 سنوات، لـ 3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط.