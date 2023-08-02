تعليم سوهاج يشهد حفل تخرج رياض الأطفال والدبلوم الفني بمدرسة الأمل للصم

نظمت إدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة سوهاج، للعام الثاني علي التوالي، إحتفالية لتخرج طالبات الدبلوم الفني بالمدرسة مابين تخصص {زخرفة _ ملابس جاهزة _ تريكو}، وتلاميذ رياض الأطفال للعام 2022/2023م، تحت رعاية الدكتور ,ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وتوجيهات عطا محمد الميموني, مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وسهام الحكيم, مدير إدارة التربية الخاصة .

وشهد ماهر عبدالخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، فعاليات حفل تخرج تلاميذ رياض الأطفال، وطالبات الدبلوم الفني، وذلك بمقر مطعم المدرسة

حضر فعاليات الإحتفالية كل من : خالد فاروق, مدير المدرسة, وإلهام الحسن, موجهة الإعاقة السمعية، ومحمد جلال مقلد، وأحمد الطحان آمين حزب ذوي الاحتياجات الخاصة ويوسف محمود ومحمود عبد الصبور، ولفيف من السادة الزملاء بمدرسة الأمل وأولياء الأمور



قام بتقديم فقرات الحفل عاطف هاشم وترجمت مشكورة حنان درويش جميع فقرات الإحتفال عن طريق الإشارة

وفي بداية كلمته رحب خالد فاروق، بالاستاذ ماهر عبد الخالق، وبالحضور جميعا, وهنأ الطالبات على إنتهاء مرحلة دراسية هامة من حياتهن، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح، وقال أن ما نراه اليوم من ثمرات نجاح وتميز وإبداع لمدرسة الأمل للصم بسوهاج، هو محل فخر واعتزاز لنا جميعا بشكل عام، ولإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وآبائهم على وجه الخصوص.

وأشاد ماهر عبدالخالق، بفكرة الحفل التي تضفي الفرح والسرور على الطالبات، كما توجه بكلمة شكر لإدارة المدرسة، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المبذولة مع الطالبات، وأخص بالشكر والثناء صفاء الخولي وخاصة بعد ماشاهد من رأي أولياء الأمور والطالبات في حقها واختتم كلمتة متمنيًا للطالبات داوم النجاح والتفوق .

وتلاها حوار صحفي شيق بينه وبين بناته طالبات الدبلوم الفني، إعداد وتدريب حنان درويش، ورشا عبدالرحيم.

ووزع خالد فاروق الشهادات والهدايا التي جهزها للخريجين، عقب معرفة نسبة نجاح الطالبات 100%، وعددهم 9 طالبات، كما قدم لتلاميذ رياض الاطفال أيضا هدايا وعددهم 6 تلاميذ، بمناسبة تخرجهم من كي جي 2، فيما قدمت ليالي يسري، معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة أيضا 15 هدية للتلاميذ والطالبات .

وتلاها عرض فقرة استعراضية بعنوان" الناجح يرفع ايده"، تدريب الرائعة صفاء الخولي، أخصائي تربية نفسية ومسؤول الأنشطة بالمدرسة.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية للطالبات مع مدير عام الشؤون التنفيذية والحضور وأولياء الأمور.