المستشفيات في غزة على وشك الانهيار.. والأمم المتحدة تحذر

حذرت الأمم المتحدة من خطر إغلاق جميع المستشفيات في قطاع غزة خلال 48 ساعة القادمة، وذلك بسبب نقص الوقود واستمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

تشغيل المولدات الاحتياطية

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، إن جميع المستشفيات في غزة لديها ما يقرب من 48 ساعة من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية، ومن شأن إغلاق المولدات أن يعرض حياة آلاف المرضى لخطر داهم.

وأضاف البيان أن انقطاع الكهرباء عن غزة، لليوم الخامس على التوالي، دفع الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، إلى حافة الانهيار.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الأثر الإنساني لأمر الإخلاء الأخير بأنه "حكم بالإعدام" للكثيرين، مؤكدة أنه "من المستحيل إجلاء مرضى المستشفيات الضعفاء من شمال غزة".

وتلقت 23 مستشفى في المنطقة الشمالية من غزة أوامر إخلاء، مما أثر على حوالي 2000 مريض، ولا تزال معرضة لخطر قصف القوات الإسرائيلية.

وتواجه المستشفيات تحديًا خطيرًا يتمثل في إجلاء المرضى غير القادرين على البقاء على قيد الحياة دون دعم حيوي أو المعوقين.