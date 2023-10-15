سفير فلسطين: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في غزة لإبادة الشعب (فيديو)

كشف السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، تفاصيل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة في الأراضي الفلسطينة.

وأكد أن هناك نقصًا حادًا في المواد الطبية، وتعاني غزة من انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب قرارات إسرائيلية، كما يتعرض القطاع لمنع دخول البترول وإغلاق المعابر التجارية وحظر دخول المواد الغذائية.

وأوضح أن القطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقية في الوقت الحالي، محذرا من التطورات الخطيرة التي يشهدها القطاع، نتيجة للممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح أن الاحتلال يرتكب أعمال قتل يومية ويحرق المنازل والقرى، وتجري عمليات الإعدام والقتل خارج القانون، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس.

سفير فلسطين يشكر الرئيس السيسي

ووجه الشكر للإعلام المصري على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأعرب عن امتنانه لمصر وقيادتها والرئيس عبد الفتاح السيسي على التاريخ الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية تستهدف وجوده بشكل منهجي، إذ ترتكب إسرائيل جرائم بشعة ومجازر ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى تدمير ممنهج للمستشفيات والمدارس والمساجد والبنية التحتية، وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة الطبية، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.