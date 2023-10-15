رئيس شؤون الأسرى: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لإبادة غزة (فيديو)

انتقد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، الموقف الدولي من جرائم الاحتلال في غزة، مؤكدًا أنهم منحوا إسرائيل الضوء لإبادة الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لكن لا أحد سيغادر أرضه.

وذكر أنَّ حكومة الاحتلال تريد إخفاء فشل جيشها في الحرب بعد هجوم حركة حماس، مشرا إلى استمرار العدوان طالما هذا العالم المنافق وما زالت عقليته الاستعمارية لم تغادره.

المجتمع الدولي يتحمل مسئولية ما يحدث في غزة

أكد أن الاحتلال سيستمر في جريمته الكبرى والمجازر وجرائم الحرب، وما يحدث في غزة عملية إبادة بالمعنى الدقيق للكلمة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في غزة من مجازر.

وتابع: "العالم يستطيع إيقاف إسرائيل بعد ساعة من الآن، لكنه نفس العالم الذي استثمر في إسرائيل وزرعها في منطقتنا لتكون ذراعه الطولى للمحافظة على المصالح الاستعمارية لنفس تلك الدول التي تتشدق وتبيعنا من بضاعتها الفاسدة المزيد من الحديث عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لكنها ليست للتطبيق طالما هذا الموضوع أصبح متعلقا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".