الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس شؤون الأسرى: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لإبادة غزة (فيديو)

العدوان الغاشم على
العدوان الغاشم على غزة

انتقد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، الموقف الدولي من جرائم الاحتلال في غزة، مؤكدًا أنهم منحوا إسرائيل الضوء لإبادة الفلسطينيين. 

txt

سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف نزيف الدم في غزة

txt

نقابة الممثلين تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لكن لا أحد سيغادر أرضه.

وذكر أنَّ حكومة الاحتلال تريد إخفاء فشل جيشها في الحرب بعد هجوم حركة حماس، مشرا إلى استمرار العدوان طالما هذا العالم المنافق وما زالت عقليته الاستعمارية لم تغادره.

المجتمع الدولي يتحمل مسئولية ما يحدث في غزة 

أكد أن الاحتلال سيستمر في جريمته الكبرى والمجازر وجرائم الحرب، وما يحدث في غزة عملية إبادة بالمعنى الدقيق للكلمة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في غزة من مجازر.

وتابع: "العالم يستطيع إيقاف إسرائيل بعد ساعة من الآن، لكنه نفس العالم الذي استثمر في إسرائيل وزرعها في منطقتنا لتكون ذراعه الطولى للمحافظة على المصالح الاستعمارية لنفس تلك الدول التي تتشدق وتبيعنا من بضاعتها الفاسدة المزيد من الحديث عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لكنها ليست للتطبيق طالما هذا الموضوع أصبح متعلقا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

 

مواد متعلقة

سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف نزيف الدم في غزة

نقابة الممثلين تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

الأونروا تحذر من كارثة وشيكة في غزة: لا مكان آمن بالقطاع

عمرو أديب: دم غزة في رقبة العالم

أحمد العوضي يطالب بنصرة أهالي غزة.. الدعم بالكلام لا يكفي

قوافل الدعم المصرية تدخل إلى قطاع غزة الداخل صباح الأحد

خالد البلشي: الصحافة الغربية تتعامل بازدواجية شديدة مع أحداث غزة

السيسي يبحث مع الرئيس البرازيلي أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة

الجريدة الورقية