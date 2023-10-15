أسباب رفض مصر عبور الأمريكيين من معبر رفح.. (المساعدات أولًا)

لم تكن مصر مُتاجرة بالقضية الفلسطينية يومًا ما، بل كانت الشقيقة الكبرى التي أكدت مرارًا وتكرارًا أن فلسطين في قلب كل مواطن مصري، ناهيك عن مطالبتها في كافة المحافل الدولية بإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين على حدود حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بغية دعم حلول الأمان والاستقرار للمنطقة.

الحرب في غزة

ومنذ السبت قبل الماضي، وتجري الدولة المصرية اتصالات عديدة لدعم مسار التهدئة في الداخل الفلسطيني، عقب اشتعال الحرب الضروس بين المقاومة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، والتي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى في جيش الاحتلال، فضلا عن الشهداء من الأشقاء الفلسطنيين.

مطار العريش بشمال سيناء

وفي سياق الدور المصري الكبير في دعم أهالي غزة وتوفير كافة المستلزمات لهم للتخفيف من وطأة الألم الذي لحق بهم جراء العدوان الإسرائلي الغاشم، يستمر مطار العريش بشمال سيناء، فى استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالى قطاع غزة، حيث يتسلم ممثلى الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات الدولية والإقليمية تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

مصر وإيصال المساعدات لأهالي غزة

وتحرص مصر على إيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني، حيث كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بالمرور من معبر رفح البري، وقد ظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا.

قطاع غزة

ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وقد أكدت المصادر أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات والغذائية والأدوية إلى قطاع غزة في فلسطين.