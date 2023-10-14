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الرئيس الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة

جو بايدن
جو بايدن

 

أكد الرئيس الأميركي،جو بايدن، اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة؛ لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة، والدعوة إلى احترام قانون الحرب.

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بلينكن: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة

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شكري يعرب عن تطلعه أن تكون زيارة بلينكن لإسرائيل لاحتواء التصعيد (شاهد)

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد عقب لقائه بوزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أهمية الحفاظ على المساعدات الإنسانية في غزة ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، من خلال إنشاء مناطق آمنة داخل غزة.

وكان بايدن قد قال الجمعة إن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" له بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.

استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا في مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة العشرات.

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك منزلا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.

 

 

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