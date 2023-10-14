أسبوع من العدوان على غزة.. 200 شهيد منهم أطفال

تصعيد كبير تشهده العملية العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة الحالية وبداية من السبت الماضي، ومن خلال عدد الضحايا فإن المدنيين هم الهدف الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال شن هجمات وقصف بالطيران الحربي وبالصواريخ على عدد من المناطق في غزة.

العملية العسكرية في قطاع غزة:

ومشاهد وصور قتل الأطفال في غزة، هي التي تسيطر على المشهد الآن وذلك عقب مرور أسبوع على العملية العسكرية، والتي بدأت في صباح يوم السبت الماضي باختراق المقاومة الفلسطينية للسياج الحدودي بين غزة وعدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث إن هذه الضربة كانت شديدة القوة للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في عملية تم فيها أسر عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوجيه الضربات القوية إلى عدد من المناطق بالمستوطنات الإسرائيلية.

ولكن يزداد كل يوم معاناة المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، جراء ما تتعرض لها المناطق من القصف الشديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يتوقف أي ثانية.

وبالتزامن مع القصف المستمر والشديد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في قطاع غزة، يزيد عدد الضحايا من الأطفال والنساء، نتيجة عمليات القصف العشوائي، ووصل عدد ضحايا أطفال غزة جراء “طوفان الأقصى" إلى 2000 شهيد ومصاب.

ومن جانبه، نددَّ المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس الدر، اليوم الجمعة، بالتصعيد في غزة، قائلًا: إن أطفال غزة يدفعون ثمنًا باهظًا مع مقتل المئات منهم في كل ساعة"، كما أشار إلى أن عدد القتلى والمصابين من الأطفال يزداد بشكل مستمر.

طالب المتحدث باسم المنظمة - في بيان اليوم الجمعة - بأن يتوقف هذا القتل، مؤكدًا أن الآثار واضحة، والأطفال يعانون من حروق مروعة وإصابات بقذائف الهاون وأطراف مفقودة، كما أن المستشفيات مكتظة تمامًا بمعالجتهم.

دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار خصوصًا بعد تحذير 1.1 مليون شخص في غزة نصفهم تقريبًا من الأطفال للابتعاد عن المنطقة قبل ما يتوقع أن يكون هجومًا بريًّا على أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية في الكوكب.

أضاف المتحدث أن الوضع الإنساني قد وصل إلى مستويات مميتة، ولكن التقارير مع ذلك تشير إلى وقوع المزيد من الهجمات.