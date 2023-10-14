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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

احتفال فلسطيني.. شباب الأهلي يعبر مفاجآت وادي دجلة

احتفال فلسطيني..
احتفال فلسطيني.. شباب الأهلي يعبر مفاجآت وادي دجلة

فاز الأهلي على ضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية مواليد 2005.

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وافتتح محمد رأفت التسجيل للأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى عرضية مميزة من الجبهة اليمنى أرسلها له يوسف جمال.
وواصل الأهلي ضغطه الهجومي على دفاعات وادي دجلة، ليتمكن من التسجيل مجددًا، بعدما أرسل محمد عبد الله ضربة ركنية تابعها طارق فوزي برأسية رائعة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٦١، ويعزز تقدم الأهلي، قبل أن يقلص وادي دجلة الفارق بهدف وحيد في الدقيقة ٨٣ من عمر المباراة.
واحتفل لاعبو الأهلي بالهدف الثاني على طريقة حنظلة أشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي .
ورفع الأهلي رصيده إلى ١٥ نقطة بقيادة المدير الفني حسن محمد.
 

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