عاجل
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو غزة.. هل حان وقت الهجوم البري؟
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الأهلي يواجه الجزيرة في دوري المحترفين.. اليوم

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

txt

الأهلي رابع البطولة العربية لأندية السلة


من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.
كان ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق قد عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات خاصة أن الفريق يسعى للظهور بشكل مميز في البطولات التي ينافس بها قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب.

الجريدة الورقية