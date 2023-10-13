يد الأهلي يواجه الجزيرة في دوري المحترفين.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.



من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.

كان ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق قد عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات خاصة أن الفريق يسعى للظهور بشكل مميز في البطولات التي ينافس بها قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب.