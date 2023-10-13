فيجا يكشف سر انتقاله لـ الأهلي السعودي

كشف الإسباني جابري فيجا لاعب وسط أهلي جدة السعودي عن سبب انتقاله إلى الفريق الغربي.

وقال : السبب كثرة النجوم الذين انضموا إلى المسابقة وطموح المدرب الشاب ماتياس يايسله،مضيفا بأن المال لم يكن الدافع من أجل إتمام الصفقة.

وتعاقد أهلي جدة مع فيجا قادما من صفوف فريق سلتا فيغو الإسباني بعقد يمتد لثلاث سنوات لينضم إلى زملائه رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وفرانك كيسيه وإدوارد ميندي وروجر إيبانيز وميريه ديمرال.

وقال فيجا: لقد تفاجأت على الرغم من أنها بلاد وثقافة مختلفة خاصة وأنها أول مرة اغادر فيها منزلي ولكن أرى بأني أتأقلم جيدا وأعاني فقط من حرارة الجو والرطوبة.

وأضاف جابري حول أجواء المسابقة ومباراة ديربي جدة أمام الاتحاد قائلا: خضنا ديربي جدة وكانت الأجواء رائعة ومشابهة إلى ما عشته في أوروبا، من ناحية التشجيع بطريقة "التيفو" والأهازيج.. مستوى المسابقة ينمو بشدة بالإضافة إلى ذهولي من مستوى اللاعبين السعوديين.

وأضاف: يايسله أحد أسباب انتقالي إلى الأهلي، اتصل بي كثيرا في اليوم الواحد وأنا أقدر ذلك كثيرا لأنه يمنحنا الثقة.

وحول انتقاله إلى الأهلي رغم اهتمام أندية مثل ريال مدريد وليفربول بخدماته واقترابه من نابولي الإيطالي أوضح: المال لم يكن أبدًا سبب انتقالي إلى الأهلي، وأعلم لأن كل شخص رأيه الخاص وطريقة تفكيره لاتخاذ قراراته لكن هناك أسباب أخرى أقنعتني بالانتقال وأنا فخور جدا بهذه الخطوة التي ستساعدني على النمو كلاعب كرة قدم وأن أنضج وأواصل الصعود في عالم كرة القدم.

وقال :المدرب الشاب والفريق المدجج بالنجوم والبطولة التي تزدهر بقوة في عالم كرة القدم، كلها جعلتني أتأكد أنها خطوة جيدة نحو المستقبل.