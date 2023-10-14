"سلة الزمالك" يهزم سبورتنج وديا استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 89-84وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة نظيره فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر الحالي بالبحرين.

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وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

29/26

46/44

66/62

89/84

وحرص علي حضور المباراة اليوم أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.