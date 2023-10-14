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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مران الأهلي استعدادًا لسيمبا التنزاني

مران الأهلي
مران الأهلي

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري السوبر الأفريقي.

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 موعد مران الأهلي: 

 يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التدريبات غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في ذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الأفريقي.

 

 

 موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في المباراة القادمة يوم 20 أكتوبر في تنزانيا في ذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الأفريقي.

 

 وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي ونادي سيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر الحالي على ستاد القاهرة الدولي.

 

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