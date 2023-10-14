كواليس إجتماع الخطيب بأوجستي بعد خروج الأهلي من البطولة العربية و المونديال

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتمًاعا مطولًا ظهر اليوم مع أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة.

شهد الاجتماع مناقشة مشاركات فريق سلة الأهلي في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها، والعمل على ضرورة استعادة المستوى الفني المتميز والمعهود للفريق، وتحقيق الأهداف المرجوة.

تطرق الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع إلى كافة الأمور المتعلقة بالفريق فنيًّا وإداريًّا، وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

الخطيب يحذر أوجستي

جاء اجتماع الخطيب مع أوجستي المدير الفني لسلة الأهلي، بسبب سوء النتائج التي ظهر بها الفريق خلال البطولة العربية و بطولة كأس العالم للأندية.