غدًا.. أستكمال نظرعودة إثبات نسب الطفل الاعب إسلام جابر

تستمر السيدة "أسماء.م" بخوض عدة محاولات لإثبات حق طفلها ونسبة للاعب "إسلام جابر"، وتواصل محكمة الأسرة بالعمرانية، النظر في دعوة إثبات نسب الطفل للاعب إسلام جابر من مقدة الدعوة "أسماء.م".

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وقد قضت محكمة الهرم بحبس لاعب الكرة "إسلام جابر" لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت مقدمة الدعوة قد قدمت منذ عدة شهر عوة ضد اللاعب جابر بمحكمة الأسرة وتم رفضها لعدم إنجابها للطفل في ذلك الوقت، وبعدما وضعت مولودها، تقدمت برفع دعوى جديدة وتم تأجيلها إلى شهر يوليو من العام الجاري، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات غير مدون فيه اسم المولود أو الأب.

وكانت قدمت "أسماء.م" منذ عدة أشهر من العام الجاري في القضية المقيدة برقم في 57069 جنح الهرم، دعوة ضد اللأعب "إسلام جابر" لسرقته عقد الزواج العرفي من زوجته العرفيه، معلناً عن عدم معرفته لذلك الطفل وذلك عقب علمه بحملها.

وأضاقت السيدة خلال التحقيقات أمام النيابة إنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب والاعتراف بالجنين.

وبناء عليه قضت محكمة الهرم خلال حكم أول درجة بحبس اللاعب الشهير لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة العقد العرفي وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

أما في المحطة الثانية وبعد تقديم دفاع السيدة المحامي محمود العطار الأدلة مستندًا بشهود العيان وحارس العقار بتردد اللاعب على منزل زوجيتهما، أمرت هيئة المحكمة بتأيد الحكم السابق بحبس المتهم مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ودفع تعويض مادي لها 15001 جنيه.

أما في المحطة الأخيرة فقدت محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، بقبول استئناف إسلام جابر على حكم حبسه لمدة عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي، وبرأته من سرقة العقد العرفي.

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