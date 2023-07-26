براءة إسلام جابر في اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي

قضت محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، بقبول استئناف إسلام جابر على حكم حبسه لمدة عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة الهرم قضت في وقت سابق، بحبس لاعب الكرة الشهير إسلام جابر عاما مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية ودفع تعويض مبلغ ١٥٠٠٠١ جنيه، بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي.

كانت البداية بتحرير سيدة في العقد الثالث من عمرها محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير، تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وقالت السيدة خلال التحقيقات أمام النيابة إنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب والاعتراف بالجنين.

وبناء عليه، قضت محكمة الهرم خلال حكم أول درجة بحبس اللاعب الشهير لمدة عام مع الشغل في سرقة العقد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية رقم 57069 جنح الهرم.

وفي سياق متصل، قدم لاعب الكرة الشهير معارضة علي حكم حبسه لمدة عام، واستندت السيدة أ.ح بمستندات وأدلة وشهادة شهود والتي بين بينهم صديقة للطرفين وحارس العقار، أثبتت تلك الأدلة تردد إسلام جابر علي منزل الزوجية، وهو ما قدمه المحامي محمود العطار خلال جلسة مرافعته اليوم.

بعد ذلك، قضت محكمة الهرم بتأييد حبس لاعب الكرة لمدة عام، وتم التحفظ عليه وترحيله لقضاء فترة عقوبته