براءة إسلام جابر من سرقة العقد العرفى والمحكمة تنظر إثبات النسب

بعد وصول مقدمة الدعوة بدقائق معدودة، ووسط ابتزاز من أهل وأصدقاء إسلام جابر لاعب البنك الأهلى، أصدرت محكمة جنوب الجيزة الحكم ببراءة اللاعب من قضية اتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي؛ لتنصرف على الفور مقدمة الدعوة "أسماء" والتي حضرت برفقة رضيعها "يزن" وصديقتها ومحاميها الخاص.

واحتفلت أسرة وأصدقاء إسلام جابربالبراءة بجوار المحكمة، وبسؤال أحد أصدقاء إسلام عن شعوره قال: "أحنا كنا بندعي ربنا امبارح أن ربن ينصر راية العدل والحمدلله عشان احنا ناس مش بتعمل حاجة غلط وماشين في السليم ف ربنا براء أخونا إسلام".

وأضاف "احنا مكناش عايزين حاجة غير العدل وكنا عارفين أنه هياخد براءة عشان هو معملش حاجة والحمدلله ومبروك لأخونا"، واستمر"أنا كنت شايف الصحافيين مع الطرف المعارض اشمعنا ده يعني"، وتجمعوا بجوار المحكمة يهللون فرحين ببراءة اللاعب منتظرين خروجه قائلين: "الحمد لله احنا على حق".

وعلى النقيض خيم السكوت على مقدمة الدعوة وصديقتها وذلك بعد سماعها الحكم قائلة: "مش مهم في قضية إثبات النسب في محكمة الاسرة يوم 11 سبتمر، أنا مش عايزة غير حق ابني"، وكانت كواليس المحاكمة مرعبة لمقدمة الدعوة وذلك لإحضار إسلام جابر وأهله بلطجية لتعدي على مقدمة الدعوة ولكنها تمكنت من الذهاب قبل أن يلحقها الأهل.

ولم يسدل الستار على قضية اللاعب إسلام جابر إلى هنا، مازال هناك القضية أخرى وهي الأهم لدى مقدمة الدعوة، وهي قضية إثبات النسب التي تفصل فيها محكمة الأسرة خلال شهر سبتمبر لعام 2023، تطالب فيها "أسماء" بإثبات نسب رضيعها "يزن" لإسلام جابر.

وفى السابق قضت المحكمة بسجن إسلام جابر لمدة عام فى اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي من مقدمة الدعوى"أ. م" وذلك عقب علمة بحملها منه، ليتم الحكم على اللاعب بالسجن لمدة عام، ويقدم إثر ذلك دفاع اللاعب استئناف للحكم لتقبل المحكمة ذلك الحكم.

بينما قضت محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، بقبول استئناف إسلام جابر على حكم حبسه لمدة عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة الهرم قضت في وقت سابق، بحبس لاعب الكرة الشهير إسلام جابر عاما مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية ودفع تعويض مبلغ 150001 جنيه، بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي.

كانت البداية بتحرير سيدة في العقد الثالث من عمرها محضر ضد لاعب كرة قدم شهير، تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها، وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وقالت السيدة خلال التحقيقات أمام النيابة إنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب والاعتراف بالجنين.

وبناء عليه، قضت محكمة الهرم خلال حكم أول درجة بحبس اللاعب الشهير لمدة عام مع الشغل في سرقة العقد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، في قضية رقم 57069 جنح الهرم.

وفي سياق متصل، قدم لاعب الكرة الشهير معارضة علي حكم حبسه لمدة عام، واستندت السيدة أ.ح بمستندات وأدلة وشهادة شهود والتي بين بينهم صديقة للطرفين وحارس العقار، أثبتت تلك الأدلة تردد إسلام جابر علي منزل الزوجية، وهو ما قدمه المحامي محمود العطار خلال جلسة مرافعته اليوم.

بعد ذلك، قضت محكمة الهرم بتأييد حبس لاعب الكرة لمدة عام، وتم التحفظ عليه وترحيله لقضاء فترة عقوبته

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