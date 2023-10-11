الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا الودية

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

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أحمد سعد مع منتخب مصر أمام زامبيا في الإمارات.. غدًا

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بمشاركة صلاح ..منتخب مصر يواصل تدريباته بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر

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محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر بالإمارات

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منتخب مصر بزيه الأساسي أمام زامبيا استعداداً لودية الخميس



يستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا ثم الجزائر من أجل الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفراعنة بقيادة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.
 

موعد مباراة مصر وزامبيا:
 

تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.
 

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:


تنقل مباراة مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.
كشف طبيب المنتخب الوطنى أنه جاري التنسيق مع نادي أرسنال الإنجليزي منذ إصابة محمد النني الذي شارك مع المنتخب آخر مرة بمعسكر ديسمبر الماضي في مباراة بلجيكا وأن عودته للمشاركة أمر جيد للفراعنة.

وينضم الثنائي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر اليوم، المقام في دولة الإمارات ضمن تحضيرات فترة التوقف الدولية الحالية.
 

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وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بعد الفوز لقب بطولة العالم بأوزباكستان

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الشباب والرياضة تستقبل يعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي


كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل وأسباب غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن معسكر الفراعنة المقام الآن استعدادًا لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

وأكد أبو العلا أنه تواصل مع طبيب النادي الأهلي لمعرفة تفاصيل إضابة إمام عاشور، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وقال طبيب المنتخب أن نظيره في الأهلي أكد على صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة المقام في الإمارات، حيث أن إصابته تحتاج لمزيد من الوقت للتأكيد على تعافي اللاعب ثم الدخول في برنامج تأهيلي قبل المشاركة.
 

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الجريدة الورقية