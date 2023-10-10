وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بعد الفوز لقب بطولة العالم بأوزباكستان

أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مدير الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين الدكتور ماهر الغريب، لاستقبال منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، بعد الفوز بلقب بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي متصدرًا الترتيب والمركز الأول، والمقامة في أوزباكستان.

وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعب ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

ونقل ماهر الغريب، رسالة وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب قائلًا فيها : "الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية".

واستكمل الوزير: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، فالرياضة فعليًا لم تُعد كرة قدم فقط".