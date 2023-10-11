أحمد سعد مع منتخب مصر أمام زامبيا في الإمارات.. غدًا

يشارك الفنان أحمد سعد في الفعاليات الغنائية لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا في اللقاء الودي المقام في الإمارات.

تفاصيل حفل أحمد سعد في ستاد هزاع بن زايد

ومن المقرر أن يقام الحفل في ستاد هزاع بن زايد، بمدينة العين الإماراتية، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم.

بوستر حفل أحمد سعد في استاد هزاع بن زايد

يقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات في الفترة بين 12 - 17 أكتوبر الجاري، حيث يشهد مباراتين أمام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي.

أغنية أحمد سعد “هلا بيك يامدلع”

كانت أحدث أغاني أحمد سعد من خلال “هلا بيك يامدلع”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها" حبيبي قول نفسك فإيه كارت بنكي باللي فيه طيارة خاصة و بنتلي عيوني تستاهل حبيبي يلا بينا نفرح نهيص شهر عسل في نيس زي القمر بيبي فيس متيجي I love u حبيبي هلا بيك يامدلع ادلل و ادلع تاج ماس م الغالي علشان غالي لايق عليك هلا بيك يامدلع ادلل وادلع حبيبي انت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك هشتري يخت نلف بيه كل العالم ملعبي حبيبي انت كوكبي هنعمل مهرجان خيالي هات ايديك نرقص كدا عمري معاك ابتدي لا ده انت معجزه حبيبي جمالك مثالي هلا بيك يامدلع ادلل و ادلع تاج ماس م الغالي علشان غالي لايق عليك هلا بيك يامدلع ادلل و ادلع".

ديو أحمد سعد وروبي “ياليالي”

بجانب ديو “ياليالي” مع الفنانة روبي، والذي سجل أكثر من 37 مليون مشاهدة، وتقول كلماته" حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع استاذ ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص .. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه ".