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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمشاركة صلاح ..منتخب مصر يواصل تدريباته بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر  المقرر لهما يومي 12  و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

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شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .

تدريبات منتخب مصر 

تواجد في تدريب منتخب مصر الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة المصري و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب .

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