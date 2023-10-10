محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر بالإمارات

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين، ضمن المعسكر الذي يخوضه الفراعنة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وانضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث وصل للإمارات قادمًا من إنجلترا.

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة مع ليفربول خلال الفترة الحالية، حيث نجح في إحراز هدفين خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام برايتون، في المواجهة التي أنتهت بالتعادل 2/2.

في سياق متصل، يعسكر المنتخب المصري في مدينة العين الإماراتي، استعدادًا لمواجهتي زامبيا والجزائر المقبلتين.

موعد مواجهتي مصر مع زامبيا والجزائر

يواجه المنتخب المصري بنظيره زامبيا في الثاني عشر من أكتوبر، بينما سيخوض مباراة الجزائر في السادس عشر من نفس الشهر، في المواجهتين الوديتين التي يستضيفهما ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويرغب روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، في الاستفادة من الوديتين المقبلتين، وذلك بعد خسارة تونس الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشنت الجماهير المصرية هجومًا كبيرًا على الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد الخسارة من نسور قرطاج الأخيرة، والتي ظهر خلالها الفراعنة بمستوى سيء.