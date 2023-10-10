منتخب مصر بزيه الأساسي أمام زامبيا استعداداً لودية الخميس

أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم و منتخب زامبيا في اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء الخميس بتوقيت مصر ، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر و الشورت الأبيض والجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب زامبيا القميص الأخضر.

حضر الإجتماع الفني مينا سامح اداري منتخب مصر و عبدالله سيد مدير المهمات ، وأقيم الاجتماع باستاد هزاع بن زايد بالإمارات الذي يستضيف ودية منتخب مصر أمام زامبيا .

ويخوض المنتخب المصري المباراة بقيادة المدير الفني روي فيتوريا بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية للاعبين، في إطار التحضر لبطولة أمم أفريقيا، التي ستقام بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين، الأولى أمام زامبيا يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر ضد زامبيا، والثانية ستكون ضد الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر ضد زامبيا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.