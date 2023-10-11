تفاصيل إصابة جافي مع منتخب إسبانيا..وتشافي يترقب الوضع

تعرض جافي لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا للإصابة في معسكر اللاروخا قبل مباراتي إسكتلندا والنرويج في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



كشفت تقارير صحفية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها جافي في المعسكر بعد خضوعه للكشوفات الطبية.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع إسكتلندا في مدينة إشبيلية قبل أن يسافر إلى أوسلو لمواجهة النرويج في تصفيات الأمم الأوروبية.



وكان جافي تعرض للإصابة في التدريبات الجماعية مع منتخب إسبانيا مساء أمس الثلاثاء، لكنه سيكون متاحا لمباراة إسكتلندا.



أشارت التقارير الصحفية أن جافي تعرض لإنزعاجات لكنها بسيطة، وسيكون من اللاعبين المتاحين لخوض مباراة إسكتلندا حال قرر المدرب إشراكه.



ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني بالمجموعة الأولى ويملك في رصيده 9 نقاط من 4 مباريات بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب إسكتلندا الذي خاض 5 مباريات.



تشافي يتنفس الصعداء



وتنفس تشافي مدرب برشلونة الصعداء بعدما أظهرت الفحوصات أن جافي لديه إصابة خفيفة بعد ضربة الإصابات التي تعرض لها لاعبي برشلونة على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج ورافينيا وبيدري جونزاليس وجوليس كوندي.



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في شهر أكتوبر الحالي تحديدا يوم 28 في الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

