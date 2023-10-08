تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمباراة غرناطة في الدوري الاسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي للبارسا والذي سيخوض به مباراته أمام غرناطة، والمقرر لها مساء اليوم الاحد على ملعب لوس كارمينيس في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

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يخوض البارسا اللقاء بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى:- شتيجن.

في خط الدفاع:- كانسيلو – كريستينسن – كوندي – بالدي.

في خط الوسط:- فيرمن – جافي – جوندوجان.

في خط الهجوم:- فيليكس – توريس – لامين يامال.

ويحتل الفريق الكتالونيوصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة خلفاً لريال مدريد المتصدر، بينما يتواجد غرناطة المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط