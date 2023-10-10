منتخب المغرب يتمسك بضم موهبة برشلونة

يحاول منتخب المغرب إقناع لامين يامال موهبة نادي برشلونة واللاعب الشاب بتمثيل أسود الأطلس وتحويل وجهته بدلاً من تمثيل منتخب إسبانيا.



ويمتلك اللاعب خيار تمثيل منتخب المغرب وفقًا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد والتي تقضي بإمكانية تمثيل منختب آخر في حال لم يشارك خلال 3 مباريات رسمية أو ودية معه، أو قضاء 3 سنوات من دون تمثيل المنتخب الذي شارك معه لأول مرة.



كان يامال موهبة نادي برشلونة ، قد ولد في دولة إسبانيا لأب يحمل الجنسية المغربية وأم من غينيا الاستوائية.

وبإمكان يامال الآن تمثيل منتخب غينيا أو المغرب أو الاستمرار في تواجده مع إسبانيا.|وأشارت تقارير إسبانية ، إلى أن الاتحاد المغربي ينوي تقديم عرض مالي مغري ليامال لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس في المستقبل وأن يصبح ضمن خطط البلاد خاصة بعد استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

إصابة يامال ..

وأصدر الاتحاد بيان رسمي بتفاصيل موقف اللاعب بعد إصابته الأخيرة جاء نصه كالتالي :

"سيغادر لامين يامال معسكر المنتخب الإسباني بعد تقييمه من قبل الخدمات الطبية في الاتحاد، وتحديد أنه لن يتمكن من المشاركة في المواجهتين المقبلتين أمام إسكتلندا في إشبيلية والنرويج في أوسلو، لحساب التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024".



كان اللاعب يامال ، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته الأخيرة في تعادل ناديه برشلونة أمام غرناطة بثنائية لكل منهما مساء يوم الأحد الماضي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.