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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيران توريس يكشف سبب استمراره مع برشلونة

فيران توريس، لاعب
فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني

كشف فيران توريس لاعب برشلونة الإسباني، عن سبب استمراره مع البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وتلقى توريس عروض أوروبية كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه قرر البقاء في برشلونة.

وأكد اللاعب أنه لم يناقش أمر رحيله مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضح توريس أنه كان يعرف أنه سيبقى مع برشلونة بأي حال من الأحوال، حيث أكد أن لديه ثقة كبيرة في إمكانياته ونفسه.

وشدد على أنه يحاول إثبات نفسه في كل مباراة يشارك بها مع برشلونة، كما أنه يرغب في النجاح مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقام المنتخب الإسباني باستدعاء فيران توريس للمعسكر القادم لمواجهة أسكتلندا والنرويج، ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

ونجح توريس في التتويج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة خلال الموسم الماضي، بعدما حقق الفريق اللقب بعد غياب طويل.

الجدير بالذكر أن فيران توريس شارك مع برشلونة في 10 مباريات بمختلف المسابقات، حيث سجل 4 أهداف ولم يقدم اي تمريرات مفتاحية.

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