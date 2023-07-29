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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جافي جاهز لخوض مباراة الكلاسيكو

جافي
جافي

أصبح النجم جافي لاعب وسط فريق برشلونة جاهزا لمباراة الكلاسيكو الودية أمام ريال مدريد. 

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الثانية عشر صباحا من يوم الأحد في مباراة ودية ضمن جولة الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

تدرب جافي بشكل طبيعي مع زملائه في التدريب الأخير لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو.

أصبح جافي متاحًا للعب مع مباراة برشلونة وريال مدريد، ويعود القرار للمدرب تشافي في الأمر سواء بإشراكه أو لا.

وكان جافي يعاني من إصابة على مستوى الظهر، وقد يغيب عن لقاء ريال مدريد الودي.

وكان جافي بالإضافة جافي كليمينت لينجليت وإينييجو مارتينيز غابوا عن مباراة برشلونة الماضية، والتي كانت ضد آرسنال.

ليكشف تشافي أن جافي يعاني من انزعاجات في ظهره وعليه غاب عن مباراة آرسنال الماضية.

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