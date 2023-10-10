الاتحاد المغربي يصدر بيانًا رسميًا بشأن لاعب برشلونة

علق الاتحاد المغربي لكرة القدم على ما يتردد من أنباء بشأن نيته في استقدام لامين يامال، لاعب نادي برشلونة الصاعد، لتمثيل أسود الأطلس بدلًا من منتخب إسبانيا خلال الفترات المقبلة.



وأصدر اتحاد كرة القدم المغربي بيانًا رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، نافيًا ما يتردد في هذا الشأن، وأن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة وليس لها دليل.

وشدد الاتحاد المغربي في بيانه على احترامه لاختيار لامين يامال أيًا كان، كشأن باقي اللاعبين الذين رفضوا تمثيل أسود الأطلس واختاروا اتجاهات أخرى.



وشدد البيان على بذل الاتحاد المغربي مجهودات كبرى في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الصغار بكافة الطرق المشروعة لتمثيل منتخب المغرب، وليس بأساليب مخالفة للقوانين واللوائح الدولية.

يذكر أن لاعب برشلونة الصاعد قد رفض المغرب وفضل تمثيل منتخب إسبانيا بعد تألقه اللافت مع برشلونة على الرغم من وجود اهتمام مغربي.

فرصة تمثيل ثلاثة منتخبات ..

ويمتلك اللاعب فرصة تمثيل منتخب المغرب وفقًا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد والتي تقضي بوجود خيار تمثيل منتخب آخر في حال لم يشارك خلال 3 مباريات رسمية أو ودية معه، أو قضاء 3 سنوات من دون تمثيل المنتخب الذي شارك معه لأول مرة.

كان يامال موهبة نادي برشلونة قد ولد في إسبانيا لأب يحمل الجنسية المغربية وأم من غينيا الاستوائية.

وبإمكان يامال الآن تمثيل منتخب غينيا أو المغرب أو الاستمرار في تواجده مع إسبانيا.

وأكدت تقارير إسبانية على أن الاتحاد المغربي ينوي تقديم عرض مالي مغري ليامال لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس في المستقبل وأن يصبح ضمن خطط البلاد خاصة بعد استضافة نهائيات كأس العالم 2030.