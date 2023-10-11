الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة لاعب بايرن ميونخ

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني تفاصيل إصابة مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو التي تعرض لها في الأسبوع الجاري خلال معسكر الديوك.
 

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وتعرض أوباميكانو للإصابة بعد إنضمامه لمعسكر منتخب فرنسا، وتركه يوم الإثنين الماضي على آثر تلك الإصابة.

وأشار بايرن ميونخ صباح اليوم الأربعاء أن إصابة أوباميكانو في أوتار الركبة اليسرى، وأن الإصابة كانت في مباراة فرايبورج الأحد الماضي، قبل الإنضمام لمعسكر الديوك الفرنسية، ما تجعله يغيب لبعض الوقت.

 

دي ليخت



ويتأهل ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ، وشهدت عملية تعافيه تقدما في الإصابة التي تعرض لها في الركبة في الفترة الأخيرة.

وبدأ دي ليخت الركض فوق العشب يوم أمس الثلاثاء ما يجعله قريبا من العودة للملاعب بعد نهاية التوقف الدولي الجاري.
 

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