بايرن ميونخ يدك شباك فرايبورج بثلاثية بيضاء في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ الفوز على نظيره فرايبورج 3 أهداف مقابل دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعه في الدوري الإلماني .

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بدأ بايرن ميونخ مٌبكرا من هز شباك فريق فرايبورج لتسجيل هدف التقدم في أحداث الشوط الأول .

سجل كومان الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ بصناعة توماس مولر في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول .

فيما ضعف ليروي سانية لاعب بايرن ميونخ نتيجة المباراة عندما سجل الهدف الثاني بصناعة هاري كين في الدقيقة 25 من عمر المباراة

ليطلق حكم المباراة بتقدم بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج بهدفين دون رد.

وسجل كومان الهدف الثالث في شباك فرايبورج في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني .

بدأ بايرن ميونخ بهذا التشكيل في لقاء فرايبورج

أولرايش _ أوباميكانو _مين جاي _ كيميش _ جوريتزكا _ هاري كين _ ساني _ كومان _ ديفيز _ مولر _مزراوي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج 3 أهداف دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع بايرن ميونخ من رصيده 17 ليحتل المركز 3 في جدول ترتيب الدوري الالماني ، فيما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 10 ليحتل المركز الثامن .