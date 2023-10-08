رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن إصابة رافائيل جيريرو

أعلن بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي منذ قليل ، عن إصابة رافائيل جيريرو لاعب بايرن ميونخ الألماني قبل لقاء فرايبورج في الجولة السابعه في الدوري الإلماني .

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أصدر بايرن ميونخ بيان رسمي عبر حسابة الرسمي "تويتر" يكشف فيها حجم إصابة رافائيل جيريرو في بيان صحفي قائلا:" أعلن البايرن أن رافائيل جيريرو تعرض لشد عضلي في فخذه الأيسر أثناء التدريبات،

أكمل :" ومن المقرر أن يغيب اللاعب لفترة عن الملاعب بعد تقييمه من قبل القسم الطبي في الفريق. كما لن ينضم جيريرو إلى منتخب بلاده بسبب تلك الإصابة وسيكمل تعافيه في ميونخ، نتمنى لك الشفاء العاجل يارافا".

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فرايبورج مساء اليوم فرايبورج ضمن منافسات الجولة السابعة في دوري الإلماني .

موعد مباراة بايرن ميونخ لمباراة فرايبورج

تبدأ مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات .