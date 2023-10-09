“كيكر” تكشف أسباب تألق ساني مع بايرن ميونخ

يقدم ليروي ساني مستوىات جيدة في الموسم الحالي مع بايرن ميونخ من الناحية التهديفية أو المساهمة في انتصارات فريقه ما أثار إعجاب الجماهير البافارية.

تألق ساني دفع البعض للحديث عن عزم بايرن ميونخ على مناقشة تجديد التعاقد الذي سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت صيحيفة كيكر الألمانية أن سبب تألق ليروي ساني أنه سعيد في حياته الخاصة لأن زوجته وأطفاله يعيشون الآن بشكل دائم في ميونخ، وهو عامل مهم للغاية بالنسبة له".

وأتم التقرير: "على الجانب الكروي، بينما لم يتمكن لوف وفليك وناجيلسمان من إخراج أفضل ما لدى ساني، أثبت توماس توخيل أن ذلك ممكن وتمكن من جلب الجناح إلى أفضل مستوى له. ساني يحب توخيل ويقدر طريقته المباشرة في التواصل. لقد شعر بثقة المدرب منذ البداية وهو أيضًا معجب بأسلوبه التكتيكي".